يطمح الظهير الأيسر الجزائري، نوفل خاسف، مواصلة مشواره مع نادي بوردو الناشط في الدرجة الأولى من البطولة الفرنسية لكرة القدم، والذي التحق بصفوفه في شهر فيفري الفارط على شكل إعارة قادما من نصر حسين داي.

وصرح الجزائري لموقع ''واب جيروندا'' قائلا: ''بالطبع أتمنى البقاء في هذا النادي ولهذا أنا حاليا في مدينة بوردو. لقد تكيفت بشكل جيد مع هذه المدينة. أعلم أنه يمكنني تقديم الكثير لهذا النادي".

من الجانب الرياضي، تمكن اللاعب السابق لنصر حسين داي من الإقناع ولكن النقطة السلبية تبقى الشكوى التي رفعها وكيل أعماله، مهدي آيت أحمد، لدى العدالة الفرنسية ضد المدير الرياضي لنادي بوردو، إدواردو ماسيا، بسبب الصفقة.

واختتم الجزائري قائلا: "في الحقيقة الأمر لم ينته بعد. قال السيد لونجوبي (رئيس نادي بوردو) أنه إذا تم الوصول إلى حل مع الوكيل مهدي آيت أحمد فيما يتعلق بالشكوى التي تقدم بها، يمكنني البقاء في بوردو".