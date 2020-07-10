سجلت الجزائر انخفاضا طفيفا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، مقابل ارتفاع لافت في حالات الشفاء، حسب آخر حصيلة كشف عنها الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة الجائحة، الدكتور جمال فورار، اليوم الجمعة.

وحسب نفس المسؤول فقد سجلت 434 حالة جديدة بكوفيد-19 في آخر 24 ساعة، علما أن الجزائر سجلت 460 إصابة أمس الخميس، 463 أمس الأول وأعلى رقم منذ بداية انتشار الجائحة يوم الثلاثاء الماضي بـ475 إصابة جديدة.

وبهذا تجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة حاجز 18 ألف، بعد أن بلغ 18242 حالة مؤكدة.

فيما يخص حالات الوفاة اليومية، تبقى مستقرة تحت العشرة، حيث سجلت 8 وفيات جديدة رفعت العدد الإجمالي إلى 996 وفاة.

وعرفت حالات الشفاء ارتفاعا محسوسا بعد تسجيل 487 حالة جديدة رفعت العدد الإجمالي إلى 13124 حالة تعافي.

كما كشف نفس المتحدث أن 50 مريضا يتواجد في العناية المركزة.