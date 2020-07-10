توزيع عدد الإصابات حسب الولايات

أخبار الوطن
10 يوليو 2020 () - إسلام.ب
0 قراءة
+ -

بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 18242 حالة، منها 434 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الجمعة.

وسجلت ولاية وهران أعلى حصيلة بـ64 حالة جديدة، تليها تيارت بـ55 حالة، ثم الجزائر العاصمة (51 حالة) ووقسنطينة (50 حالة).

إجماليا، تبقى البليدة (1871) في صدارة عدد الحالات متبوعة بالجزائر العاصمة (1830) ثم سطيف (1774).

 

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

البليدة: 1871 (+26)               

الجزائر: 1830 (+51)             

سطيف: 1774 (+46)              

وهران: 1227 (+64)                 

قسنطينة 742  (+50)

ورقلة: 612 (+0)

تيبازة: 588 (+0)

باتنة: 514 (+17)

بجاية: 458 (+0)

عين الدفلى: 437 (+2)

تلمسان: 426 (+28)

الجلفة: 401 (+0)

الوادي: 395 (+24)                                 

بسكرة: 393 (+0)

تيارت: 368  (+55)

المدية: 351 (+10)

الأغواط: 332 (+0) 

عنابة: 322 (+0)

أم البواقي: 303 (+0)

بومرداس: 301 (+0)

تيزي وزو: 299 (+0)

 خنشلة: 290 (+3)

برج بوعريريج: 275 (+1)

البويرة: 269 (+1)

تبسة: 243 (+1)

معـسكر: 237 (+1)

المسيلة: 235 (+0) 

أدرار: 220 (+1)    

سكيكدة: 211 (+0)

غرداية: 198 (+3)

بشار: 193 (+0)

مستغانم: 173 (+0)

تيسمسيلت: 161 (+23)

ميلة: 159 (+11)

عين تموشنت: 158 (+0)

سيدي بلعباس: 158 (+6)

قالمة: 156 (+0)

سوق أهراس: 149 (+0)

جيجل: 138 (+1)

البيض: 105 (+3)

نعامة: 105 (+2)

الشلف: 104 (+4)

غليزان: 103 (+0)                       

تمنراست: 83 (+0)                                                 

الطارف: 67 (+0)

سعيدة: 46 (+0)                                                            

تندوف: 34 (+0)                  

إليزي: 28 (+0)

في نفس السياق

انخفاض طفيف في الإصابات وارتفاع حالات الشفاء
الجزائر العاصمة..رخصة للعالقين
بشار: غياب أدوية أساسية لمرضى كورونا بمستشفى 240 سرير
إيران: موجة كورونا ثانية تمس المسنين والشباب والأطفال
كلمات دلالية:
كورونا

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول