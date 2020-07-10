بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 18242 حالة، منها 434 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الجمعة.

وسجلت ولاية وهران أعلى حصيلة بـ64 حالة جديدة، تليها تيارت بـ55 حالة، ثم الجزائر العاصمة (51 حالة) ووقسنطينة (50 حالة).

إجماليا، تبقى البليدة (1871) في صدارة عدد الحالات متبوعة بالجزائر العاصمة (1830) ثم سطيف (1774).

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

البليدة: 1871 (+26)

الجزائر: 1830 (+51)

سطيف: 1774 (+46)

وهران: 1227 (+64)

قسنطينة 742 (+50)

ورقلة: 612 (+0)

تيبازة: 588 (+0)

باتنة: 514 (+17)

بجاية: 458 (+0)

عين الدفلى: 437 (+2)

تلمسان: 426 (+28)

الجلفة: 401 (+0)

الوادي: 395 (+24)

بسكرة: 393 (+0)

تيارت: 368 (+55)

المدية: 351 (+10)

الأغواط: 332 (+0)

عنابة: 322 (+0)

أم البواقي: 303 (+0)

بومرداس: 301 (+0)

تيزي وزو: 299 (+0)

خنشلة: 290 (+3)

برج بوعريريج: 275 (+1)

البويرة: 269 (+1)

تبسة: 243 (+1)

معـسكر: 237 (+1)

المسيلة: 235 (+0)

أدرار: 220 (+1)

سكيكدة: 211 (+0)

غرداية: 198 (+3)

بشار: 193 (+0)

مستغانم: 173 (+0)

تيسمسيلت: 161 (+23)

ميلة: 159 (+11)

عين تموشنت: 158 (+0)

سيدي بلعباس: 158 (+6)

قالمة: 156 (+0)

سوق أهراس: 149 (+0)

جيجل: 138 (+1)

البيض: 105 (+3)

نعامة: 105 (+2)

الشلف: 104 (+4)

غليزان: 103 (+0)

تمنراست: 83 (+0)

الطارف: 67 (+0)

سعيدة: 46 (+0)

تندوف: 34 (+0)

إليزي: 28 (+0)