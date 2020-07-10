أصدر والي المدية عباس بداوي إجراء استثنائيا تم نشره على الموقع الالكتروني الرسمي لخلية إعلام ديوانه مساء، اليوم الجمعة، بالترخيص لحركة القادمين نحو مقر إقامتهم عبر تراب الولاية من خارجها، والترخيص في المقابل للمغادرين العبور عبر شبكة طرقات الولاية ونقاط مراقبتها نحو إقاماتهم بولايات أخرى مع سريان مفعول هذا القرار إلى غاية منتصف ليلة هذا الجمعة.

واعتبر نص الإجراء هذا الترخيص بأنه جاء لعدة اعتبارات اجتماعية وعائلية تلبية للعديد من الالتماسات التي تلقتها مصالح الولاية في هذا الشأن، ولكون تراب الولاية نقطة تقاطع محورية لطرق وطنية منها الطريقان الوطني السريع رقم واحد شمال جنوب والوطني رقم أربعين شرق غرب.