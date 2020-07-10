انتخب المؤتمر الاستثنائي لجبهة القوى الاشتراكية اليوم الجمعة الأعضاء الخمسة الذين يشكلون الهيئة الرئاسية للحزب.

وقد تم انتخاب الأعضاء الجدد من طرف المؤتمر الاستثنائي الذي جرى بفندق مزفران بزرالدة (غرب الجزائر العاصمة)، حيث فازت القائمة التي يقودها القيادي في الحزب حكيم بلعسل ب182 صوتا مقابل 143 صوتا لقائمة حسين جداعي.

وتتشكل القائمة الفائزة من : حكيم بلعسل، سفيان شويخ، محمد حاجي,، ابراهيم مزياني ونورة طواهري.

وطبقا للقانون الأساسي للحزب، فان الهيئة الرئاسية "تمارس مهامها في إطار جماعي وتجسد وحدة الحزب وتسهر على احترام الخط السياسي له وفقا للوائح المؤتمر الوطني".