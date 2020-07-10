تمكنت مصالح الحماية المدنية للمركز المتقدم بأعالي جبال تيكجدة بشمال مقر ولاية البويرة، صباح اليوم، من إنقاذ 10 شباب عالقين بجبال تيكجدة بمنطقة اسول على ارتفاع 800 متر، كانوا في رحلة سياحية جماعية على عاتقهم وذلك بعد تدخل فرقة التسلق.

وحسب ما أفاد به الملازم الأول عبدات يوسف المكلف بالإعلام لدى الحماية المدنية بالبويرة فقد تدخلت اليوم 10 جزيلية 2020 على الساعة 10 و28د فرقة "GRIMP" التابعة للمركز المتقدم لتيكجدة من أجل إنقاذ أشخاص عالقين في الجبل على ارتفاع 800متر على مستوى الطريق بمنطقة أسول، عددهم 10اشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 15و19سنة، أحدهم يعاني من مرض الصرع والخوف من المرتفعات، تم إجلائهم بتقنيات خاصة وكلهم في حالة جيدة، حيث انتهت العملية على الساعة 12 و15د.