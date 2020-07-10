أقيمت اليوم قرعة الدورين ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية.

القرعة أسفرت عن عدة مواجهات قوية فيما تبقى من البطولة التي تواجه الكثير من الظروف الاستثنائية في الموسم الجاري.

وجاءت نتائج قرعة دور الربع نهائي كالتالي:

المباراة 1: الفائز من ريال مدريد ومانشستر سيتي ضد الفائز من ليون ويوفنتوس

المباراة 2: لايبزيج ضد أتلتيكو مدريد

المباراة 3: الفائز من نابولي وبرشلونة ضد الفائز من بايرن ميونخ وتشيلسي.

المباراة 4: أتالانتا ضد باريس سان جيرمان.

أما نتائج قرعة نصف النهائي فجاءت كالتالي:

الفائز من المباراة 1 ضد الفائز من المباراة 3

الفائز من المباراة 2 ضد الفائز من المباراة 4