أثنى مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا على الدولي الجزائري رياض محرز بمناسبة مرور عامين على التحاقه بالنادي الانجليزي.

وخلال ندوة صحفية عقدها التقني الاسباني، اليوم الجمعة، عشية مقابلة الدوري الانجليزي ضد برايتون قال غوارديولا عن محرز "إنه لاعب رائع يتمتع بثقة بالنفس لا تصدق".

وأضاف غوارديولا "محرز دائما ما يخلق شيئًا مميزًا، إنه لاعب استثنائي .. نحن سعداء بوجوده، يمكنه مساعدتنا سواء عندما يلعب أو ولا".

وسجل محرز هدفه العاشر في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم، أول أمس الأربعاء، مساهما في فوز "السيتزن" العريض على نيوكاسل بخماسية نظيفة.