توفي طفلين، اليوم الجمعة، ببلدية بوزجار في ولاية عين تموشنت اختناقا بغاز أوكسيد الكربون، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وأبرز المدير الولائي لمصالح الحماية المدنية بعين تموشنت الرائد مراد بن سالم أن وفاة الطفلين البالغين من العمر 7 سنوات و10 سنوات على التوالي ناتج عن حادثة تسرب لغاز أوكسيد الكربون بمحل إقامتهما الواقع ببلدية بوزجار.

و قد تم إجلاء الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الإستشفائية أحمد مدغري بعين تموشنت.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة ملابسات هذا الحادث.