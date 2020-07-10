أصدر والي سكيكدة عيسى عروة قرارين يقضيان بتمديد التوقيف المؤقت لبعض الأنشطة ببلدية خناق المايون وكذا منع حركة المرور بعدد من محاور الطرق بالولاية وذلك في إطار التدابير الرامية إلى الحد من تفشي فيروس كورونا، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

وأوضح ذات المصدر بأن قرار تمديد التوقيف المؤقت لبعض الأنشطة ببلدية خناق المايون (أقصى غرب سكيكدة ) سيكون ساري المفعول ابتداء من يوم الأحد المقبل لمدة 10 أيام وذلك بعد أن تم توقيفها في 2 جويلية الجاري لمدة 10 أيام أيضا.

ويخص قرار التوقيف الذي يأتي كإجراء احترازي لمنع تفشي كوفيد- 19 عديد الأنشطة على غرار توقيف النقل من وإلى البلدية عبر وسائل النقل الجماعي للمسافرين وكذا سيارات الأجرة فضلا عن تعليق كل الأنشطة التجارية بها وكذا منع القادمين من ولايات أخرى من دخول هذه البلدية التي تعتبر منطقة سياحية".

فيما يخص القرار الثاني الساري المفعول بدءا من اليوم الجمعة منع حركة السير على مستوى مفترق الطرق المتواجد بالطريق الولائي رقم 8 المؤدي إلى قرية العزلة وبلدية شطايبي (عنابة) وكذا مفترق الطرق للطريقين الولائيين رقم 12 و10 بقرباز والمؤديين إلى شواطئ البحر ببلديتي المرسى وبن عزوز مستثنيا سكان المنطقة وذلك دون تحديد تاريخ نهاية سريان القرار.

وأشار ذات المصدر إلى أن كل إخلال بأحكام هذين القرارين سيعرض صاحبه للمتابعة القضائية.