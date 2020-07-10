أطلقت اليوم جمعية أيادي الرحمة لمواساة المرضى بولاية بشار مبادرة شعبية لإقتناء أجهزة التنفس لتضعها تحت تصرف المصلحة المختصة بعلاج المصابين بفيروس كورونا "كوفيد 19" المتواجد بمستشفى الشهيد ترابي بوجمعة (240 سرير) بعاصمة الولاية.

وحظيت هده المبادرة بتزكية و مباركة أئمة الولاية إلى جانب نشطاء المجتمع المدني فضلا عن كل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وكبرى الصفحات المحلية على الفايسبوك.

ودعا عضوا هذه الجمعية الأستاذان مصطفى طاهري وسليماني أحمد : "على كل راغب من أهل الإحسان المساعدة في تموين العملية بما تجود به اليد."، مضيفين أنه يمكن رفع التحدي وتوفيرها إذا توفرت الإرادة والإخلاص خاصة و أن ثمن الجهاز هو في حدود عشرة ملايين سنتيم.

وجاءت هذه المبادرة حسب القائمين عليها في ظل الوفيات المتزايدة بشكل يومي، والتي مست كبار السن وبعض أصحاب الأمراض المزمنة.