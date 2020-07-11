كشف والي الجزائر العاصمة، يوسف شرفة، اليوم السبت، عن تسخير ألف سرير على مستوى فنادق الولاية لاستقبال مرضى كوفيد-19.

وقال الوالي في ندوة صحفية أن الفنادق ستستقبل الحالات غير الخطرة المصابة بالفيروس، وهذا لتخفيف الضغط على مستشفيات الولاية.

وحسب نفس المتحدث فإن 917 مصاب يتم معالجته في المنازل وفق متابعة وتوجيهات الأطباء بالمراكز الإستشفائية.

كما أكد الوالي تخصيص 13 مصلحة استشفائية بالولاية لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد.

من جهة أخرى، كشف شرفة أن أكثر من 10 آلاف عامل استفاد من منحة الوباء التي أقرها رئيس الجمهورية إلى حد الآن، مضيفا أنه تم توزيع أكثر من مليون و300 ألف كمامة على العاصميين إضافة إلى 62 ألف عمليات تعقيم التي مست كل أحياء الولاية.

وأكد الوالي أن كل التسهيلات منحت لإنشاء جمعيات المجتمع المدني للمساهمة في مواجهة الجائحة.

كما كشف نفس المسؤول عن تسجيل 33 ألف مخالفة لإجراء الحجر الصحي مع وضع أكثر من 7000 سيارة في المحاشر، وغلق أكثر من 500 محل و15 مركز تجاري لعدم احترام واجب ارتداء الكمامة.

وكان وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد قد كشف أمس الجمعة أنه "ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا أدى إلى تجاوز قدرة استيعاب الأسرة بمؤسسات الولاية وإرهاق مستخدمي الصحة بهذه الهياكل، الأمر يستدعي وضع إمكانيات خاصة بغية تحسين التكفل بالمرضى والاستعداد لتجنيد مصالح إضافية للرفع من قدرة الاستيعاب".

فيما يخص قرار منع التنقل إلى ومن إقليم الولاية، أوضح شرفة أن الإجراء يستثني الحركة التجارية وتمويل السوق وخلق الثروة والقطاع الفلاحي، كما سيتم منح ترخيص للمرضى من أجل العلاج.

من جهة أخرى سيتم منع أسواق المواشي الفوضوية بالأحياء وغير المرخص لها.