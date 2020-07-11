أصدر والي المسيلة، الشيخ العرجا، اليوم السبت، قرارا ولائيا يتضمن تشديدا للحجر المنزلي الجزئي على 5 بلديات في إطار التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسيمتد الحجر من الساعة الواحدة زوالا إلى الخامسة صباحا ويشمل البلديات التالية: المسيلة، بوسعادة، سيدي عيسى، مقرة وبرهوم، ابتداء من الأحد 12 جويلية ولمدة 10 أيام.

وسينجر عن هذا القرار وقف كل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية طيلة فترة الحجر المنزلي، وقف حركة المرور من وإلى إقليم الولاية وكذا وقف حركة المرور للنقل الجماعي والحضري والنقل الخاص خلال فترة الحجر الصحي.