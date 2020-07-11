يمثل في هذه اللحظات ثلاثة متهمين في قضية مقتل المحامية طرافي ياسمين وإصابة مرافقها واللذين عثر عليهما داخل سيارة سياحية بالطريق الوطني رقم 18 الرابط بين بلديتي عين بسام وبئر اغبالو، بالنقطة الميلومترية 134 بجنوب غرب مقر ولاية البويرة.

وينتظر أن يحيل وكيل الجمهورية المتهمين وبحضور عائلة الضحية من بلدية عين بسام كطرف مدني أمام قاضي التحقيق في جلسة السماع الأولى، وتوقع صدور أمر إيداع المتهمين الحبس المؤقت بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وتكوين جماعة أشرار وهي وضعية المتهمين الرئيسيين الثلاثة الذي ألقي القبض عليهم في عين بسام من طرف مصالح الدرك.