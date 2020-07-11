أكد مدير معهد باستور، فوزي درار، أن فيروس كوفيد-19 أصبح أكثر سرعة في الانتشار بسبب تغيرات في جيناته.

وقال درار في تصريحات للتلفزيون الجزائري أن هذه الفيروسات له خاصية تغير الجينات وهو ما لوحظ عالميا، حيث أصبح فيروس كورونا المستجد أسرع في الانتقال حاليا على ما كان عليه في مراحله الأولى.

وأضاف درار أن منظمة الصحة العالمية أكدت مؤخرا إمكانية انتقال الفيروس وبقاءه لمدة زمنية في الهواء، ما يجعل الإجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامة ضرورية أكثر من أي وقت مضى.