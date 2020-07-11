أطاحت مصالح الشرطة لأمن الحضري 5 بأمن ولاية وهران أمس، بجمعية أشرار تتكون من 5 مسبوقين قضائيا متورطين في قضية الإعداد لارتكاب جنحة السرقة من داخل مسكن وإخفاء أشياء مسروقة مع استرجاع مجوهرات محل سرقة بوزن 1 كيلوغرام قدرت قيمتها المالية بأكثر من 800 مليون سنتيم فضلا عن حجز 3 مركبات تستعمل في عمليات نقل المسروقات.

وتمت العملية استنادا إلى شكوى تقدم بها ضحية على مستوى قطاع الأمن الحضري سالف الذكر حول تعرض مسكنها للسرقة من طرف مجهولين استولوا على كمية من المجوهرات النفيسة إلى جانب مبلغ مالي حيث باشر عناصر الشرطة تحرياتهم التي أسفرت عن تحديد هوية أحد أفراد الشبكة المشتبه فيهم وتوقيفه في ظرف قياسي، وكشف التحقيق معه عن التعرف على باقي أفراد الشبكة الذين تم توقيفهم واحدا تلو الأخر.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية قام عناصر الشرطة بتفتيش مسكن أحد المتورطين حيث عثروا على مصوغات تمثلت في حزام وسلسلتين "زروف" وسوارين من نوع رباعيات و3 أساور أخرى إضافة إلى 3 أقراط وخاتمين وساعة وميداليتين من الحجم الصغير وسوارين من الجوهر.

ومواصلة للتحريات وبعد وضع خطة تم توقيف شخصين كانا على متن مركبة سياحية على مستوى محور الدوران المرشد. وبعد تفتيش مساكن المتورطين المتواجدة ببلدية قديل تم العثور على سلسلتين محل سرقة و 5 ملايين سنتيم من المبلغ المالي المسروق. وإثرها تم تحرير إجراء قضائي ضد الموقوفين سيقدمون بموجبه أمام العدالة.