انتقل إلى جوار الرفيق الأعلى يوم أمس الجمعة مغني الفلكلور القبائلي، بلخير محمد أكلي عن عمر ناهز 69 سنة بعد صراع طويل مع المرض، حسبما علم من أقاربه.

وكان المرحوم بلخير محند أكلي، المنحدر من بوجيمة (تيزي وزو)، قد بدأ مشواره الفني في بداية الستينيات حين برز في حصة إذاعية مخصصة للمغنين الهواة، كان ينشطها آنذاك المرحوم الشريف خدام.

وفي 1973، سجل أول أسطوانة قبل أن يغادر بعد خمسة سنوات إلى فرنسا حيث ألف واحدة من أشهر أغانيه ألا وهي "أسيدي حند أفودالي".

وترك المرحوم بلخير سجلا ثريا من لأغاني التي تتناول بشكل خاص قضايا المنفى والوطن والهوية والمرأة.