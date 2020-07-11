تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة اليوم السبت لأجل انتشال جثة شخص بعد وقوعه في بئر وإنقاذ آخر في عرض البحر، حسبما علم من خلية الإعلام والاتصال لذات الهيئة.

وأوضح ذات المصدر بأن أعوان الحماية المدنية التابعين للوحدة الثانوية عزابة تدخلت حوالي الواحدة صباحا من أجل انتشال جثة شخص يبلغ من العمر 30 سنة بعد سقوطه في بئر بعمق 16 متر بالمكان المسمى ديار الجدري ببلدية المرسى دائرة بن عزوز (شرق سكيكدة) حيث تم نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عزابة.

كما جددت مصالح الحماية المدنية نداءاتها للمواطنين بتغطية الآبار بشبابيك وتوخي الحيطة والحذر لتفادي مثل هذه الحوادث.

من جهة أخرى، تدخلت إسعافات الوحدة الرئيسية "المجاهد الراحل سعودي الكنز" رفقة غطاسي الوحدة البحرية الشهيد "لوصيف بوشطاطة" حوالي الساعة الخامسة صباحا لإنقاذ شاب (25 سنة) ينحدر من ولاية قسنطينة بشاطئ واد ريغة ببلدية فلفلة دائرة سكيكدة والذي تم انتشاله في عرض البحر من طرف مواطنين على بعد 20 متر من الشاطئ قبل وصول أعوان الحماية المدينة الذين قدموا له الإسعافات الأولية في عين المكان قبل نقله إلى العيادة المتعددة الخدمات لفلفلة.