أمر قاضي التحقيق لدى محكمة تنس بمجلس قضاء الشلف بإيداع 7 متهمين من بينهم مسؤولين بديوان الحبوب والبقول الجافة الحبس المؤقت فيما وضع 5 متهمين آخرين من بينهم موظفات تحت الرقابة القضائية.

كشفت تحقيقات المصالح المختصة عن وجود تجاوزات خطيرة في تسيير وحدة ديوان الحبوب والبقول الجافة بسيدي عكاشة خاصة ما تعلق بالتلاعب بكميات الحبوب المودعة والتعاملات المشبوهة مع السماسرة مقابل وضع عراقيل أمام الفلاحين الذين يلجؤون في آخر المطاف مكرهين إلى السماسرة لإيداع محصولهم رغم رفضه في بادئ الأمر بحجج كثيرة باختلاق العيوب فيه، وتشير مصادرنا إلى أن التحقيق الأولي كشف عن تسوية وضعيات مالية للسماسرة مقابل السماح لهم بإيداع نوعية رديئة من الحبوب بينما يتم رفض محاصيل الفلاحين لأسباب مختلفة، وقد شمل التحقيق عدة مسؤولين في إدارة وحدة الديوان وموظفيه إضافة إلى متعاملين معه حيث سيتم استدعائهم من طرف قاضي التحقيق لتحديد المسؤوليات والتهم المتابعين بها قبل إحالتهم على المحاكمة.