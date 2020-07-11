قضى اليوم السبت ثاني ضحية لحادث انقلاب سيارة الشرطة الذي وقع أول أمس بالمكان المسمى قهوة منصور،على الطريق الوطني السريع رقم واحد بإقليم بلدية مجبر جنوبي المدية.

المرحوم كان تحت عناية طبية جراحية مركزة بمستشفى محمد بوضياف بعاصمة الولاية بمعية عدة مصابين كانوا على نفس المركبة، ولفظ أنفاسه متأثرا بإصابته ليلحق بزميله ورفيقه الذي توفي في مكان الحادث، وكلاهما ينحدر من بلدية مجبر وكانت قد تمت مواراته الثرى بمقبرة مجبر أمس الجمعة وسط جو من التأثر بين رفقائه في السلك وأهل بلديته وعائلته وجموع من المعزين من عدة جهات أخرى بالولاية وخارجها.