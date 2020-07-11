سجل الجزائر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 470 إصابة جديدة و8 وفيات، مسجلة بذلك ارتفاع بعد 3 أيام من تراجع طفيف.

بعد تراجع طفيف لـ 3 أيام متتالية عاود عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في بلادنا للارتفاع بتسجيل 470 إصابة جيددة، بعد أن كانت 434 أمس، في نفس السياق وعقب تسجل 8 وفيات جديدة تكون الجزائر تخطب عتبة الألف ضحية بتسجيل 1004 وفاة، ويصل اجمالي عدد المصابين إلى 18712 .

في المقابل تم احصاء 251 حالة شفاء جديدة ليصل الاجمالي إلى 13375 ، الملاحظ أيضا من جهة أيضا ارتفاع عدد المرضى المتواجدين بالعناية المركزة والذي بلغ 59 مريضا.

وبخصوص الولايات التي سجلت أكبر عدد إصابات اليوم، نجد، باتنة (+70 )، بسكرة (+49 )، الجزائر (+47 )، البليدة (+45)، ورقلة (+37 )، والمسيلة (+30 ).