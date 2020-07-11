أمرت السلطات في كوريا الشمالية جنودها بالبدء بتربية ما لا يقل عن 15 أرنبا، وذلك حسبما ذكر تقرير لموقع "ديلي إن كي"، المتخصص بالشأن الكوري.

ويشير التوجيه الصادر عن الجيش الشعبي الكوري والذي يعود للشهر الماضي، إلى دعوة الجنود وعائلاتهم لتربية المزيد من الأرانب، لتوفير مصدر غذائي خاص بهم.

واعتبر المكتب السياسي التابع للجيش أن الأمر يعد وسيلة لتعزيز إمدادات اللحوم في البلاد بطريقة غير مكلفة، وأنه يندرج ضمن توصيات الزعيم كيم جونغ أون الداعية للتوسع في تربية الحيوانات العاشبة، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.