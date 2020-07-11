أصدرت نيابة الجمهورية بمحكمة عين بسام، بولاية البويرة، أمسية اليوم، بيانا صحفيا 2 حول جريمة قتل المحامية طرافي ياسمين.

وجاء في البيان أن "نيابة الجمهورية لدى محكمة عين بسام في اطار متابعة وقائع وفاة المحامية المتربصة طرافي ياسمين عن مايلي: انه بعد استكمال مرحلة التحريات الاولية التي باشرتها مصالح الضبطية القضائية المختصة المتمثلة في الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بعين بسام، تم بتاريخ اليوم 11 جويلية 2020 تقديم الاشخاص المشكوك في ضلوعهم في الوقائع، وبعد سماعهم من طرف وكيل الجمهورية وجهت للمتهمين الثلاثة تهم، جناية تكوين جمعية اشرار لغرض الاعداد لجناية، جناية القتل العمدي المقترن بسبق الاصرار والترصد، جناية محاولة الفعل المخل بالحياء بعنف، جنحة الضرب والجرح العمدي باستعمال سلاح.

الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بنص المواد: 176/177/254/255/256/257/261ف1/ 335و 266 من قانون العقوبات.

ويتعلق الامر ب بكل من المدعوين: "ص.ص.ح" البالغ من العمر 29 سنة و "ع.أ"، البالغ من العمر 32 سنة، إضافة إلى "ع.م.ي" البالغ من العمر 23 سنة".

وأضاف البيان "المذكورين اعلاه أحيلوا على السيد قاضي التحقيق بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيف، هذا الأخير وبعد سماعهم عند الحضور الاول أمر ايداعهم رهن الحبس المؤقت".

وختم البيان "التحريات متواصلة للكشف عن أسباب وملابسات الجريمة".