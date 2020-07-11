غلق جميع نقاط بيع الأضاحي بالمقاطعة الإدارية للدار البيضاء

مجتمع
11 يوليو 2020 () - م.خ/ وكالات
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أصدرت مصالح المقاطعة الإدارية للدار البيضاء بالعاصمة بيانا أعلنت فيه عن غلق جميع نقاط بيع الأضاحي لمواجهة فيروس كورونا.

وجاء في البيان انه في اطار مواصلة و تفعيل التدابير و الاجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورنا covid_19 و حفاظا على الصحة العمومية و سلامة المواطنين، يعلم الوالي المنتدب جميع المواطنين بانه تقرر المنع و الغلق الفوري لجميع النقاط و الاسطبلات المخصصة لبيع الأضاحي و المواشي تحفضيا بإقليم بلديات المقاطعة الادارية الدار البيضاء ،”بلدية الدار البيضاء   بلدية باب الزوار   بلدية برج الكيفان  بلدية المحمدية  بلدية برج البحري  بلدية عين طاية بلدية المرسى”.

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