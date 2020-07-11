

أصدرت مصالح المقاطعة الإدارية للدار البيضاء بالعاصمة بيانا أعلنت فيه عن غلق جميع نقاط بيع الأضاحي لمواجهة فيروس كورونا.

وجاء في البيان انه في اطار مواصلة و تفعيل التدابير و الاجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورنا covid_19 و حفاظا على الصحة العمومية و سلامة المواطنين، يعلم الوالي المنتدب جميع المواطنين بانه تقرر المنع و الغلق الفوري لجميع النقاط و الاسطبلات المخصصة لبيع الأضاحي و المواشي تحفضيا بإقليم بلديات المقاطعة الادارية الدار البيضاء ،”بلدية الدار البيضاء بلدية باب الزوار بلدية برج الكيفان بلدية المحمدية بلدية برج البحري بلدية عين طاية بلدية المرسى”.



