كشف السيد محمد خزروني مدير مستشفى مازونة في غليزان في حوار حصري ل"الخبر"أن المؤسسة الاستشفائية استقبلت منذ شهر أفريل المنصرم أزيد من 200 حالة إصابة بفيروس كوفيد 19، وعليه عملت الإدارة على تجهيز الطابق الثالث لاحتواء المرضى المصابين، مع تخصيص فرق طبية وشبه طبية تشتغل بالتناوب تسهر على هؤلاء المصابين الذين تلقوا بروتوكول العلاج المعمول به، وبالنظر إلى تفاقم الوضع أضافت الإدارة عدة أسرّة بذات الجناح إلى أن وصلت 40 سريرا مع تخصيص غرفة للإنعاش بها 8 أسرّة تستقبل الحالات الخطيرة المستعصية التي أصابها فيروس كورونا.

وفي سياق حديثه بين السيد خزروني أن أزيد من 200 حالة تماثلت للشفاء،وغادرت المستشفى، و بالمقابل بلغ عدد الوفيات منذ انتشار هذا الوباء إلى غاية مساء هذا السبت 12 جويلية 19 حالة وفاة كلها كانت بغرفة الإنعاش، موضحا أن ثمة حالات كانت ترقد بغرفة الإنعاش وتماثلت للشفاء.

من جهة أخرى أشار محدث "الخبر" إلى أن المستشفى لا يزال يستقبل المصابين بفيروس كوفيد 19،وأن نسبة الحالات قد قلت مقارنة بما سبق،وعليه فإنه يدعو مواطني الجهة إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بالتباعد الاجتماعي مع وضع الكمامات سيما في الأماكن المزدحمة للقضاء تدريجيا على هذا الوباء الفتاك.