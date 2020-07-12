طالب المجلس الوطني المستقل للأئمة، الحكومة باعادة النظر في قرار غلق المساجد وجاء في البيان "ان رغم الثقة في أطبائنا وتفهم حرصهم على سلامة المواطنيين، الا أن مراجعة قرار غلق المساجد أصبح امرا ضروريا ".

وأضاف البيان "ولذلك فان فتح المساجد تدريجيا أمام روادها، أصبح قرارا معقولا". واقترح المجلس في هذا الصدد " إقامة الصلوات في الساحات المفتوحة بالنسبة للمساجد التي تتوفر على ذلك و تعويض ذلك في غيرها بالسجاد الفردي لكل مصل، مراعاة التباعد (مسافة الأمان) في إقامة الصفوف قدر المستطاع، بالاضافة إلى سحب كل ما يُتداول بالأيدي كالمصاحف وغيرها".

وقال المجلس بخصوص شعيرة الأضحية، أنه يتابع باهتمام وقلق كبيرين، تعالي الأصوات الداعية لإلغاء هذه الشعيرة، ومحاولة لتشويش أذهان الجزائريين، رغم عدم وجود أي دليل علمي يثبت تسبب شعيرة الأضحية في انتشار والباء وتفشيه، كما حمل المجلس الجهات الوصية المسؤولية بحفظ هذه الشعيرة.