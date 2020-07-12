أقدم مجموعة من الشباب، اليوم، على اقتحام مصلحة "كوفيد 19" بالطابق الخامس بمستشفى الإخوة مداحي بفرجيوة، حيث قاموا بتكسير الأبواب وزجاج النوافذ والدخول عند المرضى دون الأخذ بأدنى إجراءات الأمن والوقاية احتجاجا منهم عن وفاة أحد أقاربهم.

و قد قاموا بإخراج الجثة عنوة من المصلحة غير مكترثين بالإجراءات المعمول بها في مثل هذه الظروف، لتتدخل مصالح الأمن بعد ذلك و يتم القبض عليهم في المدخل الرئيسي للمستشفى .

الحادثة أثارت استغراب و حيرة المواطنين و أهالي المرضى و الأطباء الذين عاشوا لخظات رعب حقيقية.