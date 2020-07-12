توفي صباح اليوم مدير المؤسسة الإستشفائية المتخصصة للأمومة والطفولة الدكتور سعدان بالأغواط بعد إصابته بفيروس كورونا كوفيد 19 ، ليعد ثاني حالة وفاة في عمال الصحة بالأغواط بعد وفاة موظفة بالمصالح الإدارية للمؤسسة الإستشفائية أحميدة بن عجيلة بالأغواط ، فيما تجاوزت الإصابات المؤكدة بهذا الفيروس أكثر من 40 إصابة من الطاقم الطبي المتخصص والأطباء وكذلك شبه الطبيين الذين كانوا في الصفوف الأولى، من بينهم المدير الفرعي للمصالح الصحية ورئيس مصلحة توفي والده متأثرا بإصابته بهذا الفيروس .

وقد وجه عدد من العاملين بالمؤسسات الصحية عبر مواقع التواصل الإجتماعي نداء للمواطنين قصد التقيد بالإجراءات الوقائية لتفادي الإصابة بهذا الوباء بعد تزايد حالات الإصابة .