رفعت ادارة المركز الاستشفائي الجامعي لولاية وهران دعوى قضائية ضد مغنية معروفة باسم "سهام الجابونية" .

وجاء في بيان المستشفى، اليوم الأحد "فيما يخص الفيديو الذي تم تداوله ليلة أمس عبر شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك الذي دارت أحداثه على مستوى مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية بالمركز الإستشفائي الجامعي بوهران، والذي تم تصويره من قبل سيدة كانت في حالة هيستيرية جاءت رفقة مريض، حيث أنها لم تحترم القواعد المعمول بها على مستوى المصلحة، ولم تحترم دورها في الإنتظار وحاولت المرور قبل المرضى الذين كانوا متواجدين قبلها".

وأكدت المسشتفى أنه "لما طلب منها احترام القواعد انهالت بوابل من السب والشتم على الأطقم الطبية وشبه الطبية ومستخدمي مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية".

واعتبر البيان أن مثل هذه السلوكات غير المقبولة تحبط من معنويات الأطقم الطبية وشبه الطبية والمستخدمين المجندين منذ أشهر لمواجهة الجائحة التي ألمت بالبلاد، في حين أنهم بحاجة الى كل دعم نفسي ومعنوي من قبل المواطنين.