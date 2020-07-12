انضم السباح الجزائري، جواد سيود إلى نادي نيس الفرنسي، تحت إشراف المدرب فابريس بلرين، حسب ما أفاد به يوم الأحد بيان الاتحادية الجزائرية للسباحة.

وذكر البيان، أن هذا "الاتفاق يأتي بعد إبرام عقد شراكة بين الاتحاد الجزائري والنادي الفرنسي في إطار المرافقة والدعم المتواصل لسباحي المنتخب الوطني، حيث سيستفيد سيود، الذي يحوز على منحة تحضيرية من الاتحاد الجزائري للسباحة على عاتق ميزانية الدولة، من جميع المرافق الرياضية للنادي إضافة للإشراف الفني لممارسة السباحة في المستوى العالي بقيادة المدرب الرئيسي فابريس بلرين ".

كما سيوضع تحت تصرف السباح الجزائر، طاقم تقني وطبي كامل يتكون من محضر بدني وطبيب مختص في الرياضة ومدلك وأخصائي في تقويم العظام، فضلا عن أخصائي في التغذية وطبيب نفساني ومحضر ذهني.

ومن حيث الأهداف الرياضية، تصبو هذه الشراكة إلى تحسين أداء السباح تدريجيا تحسبا للمواعيد الرياضية الدولية الهامة والتي تأتي على رأسها على المدى القصير دورة الألعاب الأولمبية لطوكيو 2021 والبطولة الإفريقية (دوربان - جنوب إفريقيا) وكذا البطولة العربية القادمة بالجزائر.

أما على المدى المتوسط فالأولوية ستكون لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران في 2022 وعلى مدى أطول التأهل إلى الألعاب الأولمبية باريس2024، حسب البيان.