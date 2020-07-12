خرج اليوم العشرات من الأطباء وشبه الطبيين وعمال مستشفى الشهيد ترابي بوجمعة "240 سرير" أمام المدخل الرئيسي لمصلحة الاستعجالات الطبية في وقفة احتجاجية حملت مضمونا واحدا وهو أن "الوضع بات لا يطاق".

وقال المحتجون أنهم خرجوا تنديدا بظروف العمل وغياب أدنى العوامل التي من شأنها توفير بيئة عمل مناسبة متسائلين " أين هم المسؤولون؟"، "أين هي خلية تسيير أزمة كوفيد بولاية بشار"، "لماذا تحولت مصلحة الاستعجالات إلى مصلحة لاستقبال المصابين بفيروس كوفيد؟ّ".

وفي هذه الجزئية أفاد هؤلاء أن هذا الوضع تسبب في اختلاط المرضى والمصابين بمصلحة الاستعجالات مع المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.

وبلغة حملت حالة من الإحباط قال المحتجون " نتأسف كثيرا أن توجه لنا أصابع الاتهام بالتقصير في حين أننا محرومين من أدنى ضروريات الخدمة، نحن أبناء الشعب ومن الشعب وفي خدمة الشعب" مضيفين "نحن دفعنا الثمن لأجل ذلك، فهناك العديد من الأطباء وشبه الطبيين أصيبوا بفيروس كورونا، ولم يجدوا لأنفسهم وسائل التشخيص لا بأدوات الفحص السريع أو جهاز "بي سي أر". في حين قال أحد المحتجين صراحة " عمال مصلحة الاستعجالات نال منهم المرض ولم يجدوا من يتكفل بهم ولو بأدوات فحص".