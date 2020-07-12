اهتزت بلدية التلاغمة الواقعة جنوب ولاية ميلة، على وقع مأساة تمثلت في جريمة قتل شنعاء، راح ضيحتها شاب قتل على يد شقيقه بواسطة سكين.

وتعود حيثيات القضية الى ليلة السبت أين تشاجر الشقيقين حول استغلال احد المحلات الواقعة بالمكان المسمى "طريق دزاير"، بسبب استغلال أحدهما لثلاجة كبيرة ملك للآخر، ليتطور الشجار بعد ذلك ، حيث استل الجاني سكينا من جيبه ووجه طعنة قاتلة على مستوى القلب لشقيقه أسقطه أرضا .

لتتدخل مصالح الحماية المدنية لنقل الضحية إلى العيادة المتعددة الخدمات بالتلاغمة ،غير أن الأقدار كانت أقوى، حيث لفظ الضحية أنفاسه الأخيرة هناك، في حين تم توقيف الجاني.