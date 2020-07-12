تمكنت مصالح الحماية المدنية ببلدية عين بسام، 23 كلم جنوب غرب مقر ولاية البويرة، اليوم إنقاذ أربعة أفراد من عائلة واحدة تعرضوا الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون.

وحسب يوسف عبدات المكلف بالإعلام لدى الحماية المدنية لولاية البويرة في تصريح لـ "الخبر" تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة العاشرة و55 دقيقة أجل حادث تسرب غاز المدينة في حي 120 مسكن بلدية ودائرة عين بسام.

خلف الحادث اختناق 4 أشخاص، امرأتين تبلغان من العمر 34 و 36 سنة و طفلين يبلغان من العمر سنتين و 4 سنوات، تم تقديم لهم الاسعافات الاولية ونقلوا من طرف الحماية المدنية الى مستشفى عين بسام، سبب الحادث يعود الى تسرب غاز المدينة من حنفية المطبخ.