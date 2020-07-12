أعلن اليوم الطبيب العام نور الدين ايلافي في العقد الرابع من العمر والعامل بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بعين بسام عبر صفحته الرسمية الفايسبوك عن اصابته بفيروس كوفيد 19.

و يعتبر ذات الطبيب الذي التحق بالمؤسسة المذكورة اعلاه سنة 2009؛ ليشتغل بها طبيبا عاما قبل ان يترقى الى منسق الاطباء ثم مشرف على مصلحة كوفيد حيث اشرف على علاج العديد الحالات من بينها اصغر مصابة بفيروس كورونا.



ليكتب ذات الطبيب عبر صفحته الرسمية الفايسبوك اليوم" يؤسفني أن أعلن اني متأثر ب كوفيد 19، دعواتكم أصدقائي، دعواتكم لنا بالشفاء" هذا من جهة.



ومن جهة أخرى أعلنت اليوم مديرية الصحة لولاية البويرة، عن حاجتها لمتطوعين ممن هم في مرحلة التقاعد الاطباء والممرضين المتقاعدين من القطاع العام والخاص "خاصة اطباء الامراض الصدرية - الانعاش - القلب" والراغبين في تدعيم زملاءهم العاملين في مستشفيات الولاية ومد يد العون والمساعدة ومرافقتهم في مواجهة وباء فيروس كورونا والذي تزايد في الاونة الاخيرة في بعض البلديات بشكل لافت, ودعتهم ذات المديرية للتقرب الى مصالح مديرية الصحة والسكان الواقعة بحي 140 مسكن وهذا ابتداءا من نهار الغد.