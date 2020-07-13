أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الأحد، خلال اجتماع مجلس الوزراء بضرورة وقف استيراد الوقود، مشددا على خفض مناصب المسؤولية في سوناطراك التي لا ترتبط بأداء ومردودية الشركة.

وأسدى الرئيس خلال الاجتماع تعليمات واضحة من أجل بعث نشاطات استكشاف الاحتياطات غير المستغلة، مذكرا بوجود عدة حقول في هذا المجال سواء عبر التراب الوطني أو في عرض البحر، حيث المكامن مؤكدة كما أثبتته أشغال التنقيب المنجزة.

كما شدد رئيس الجمهورية على استرجاع الاحتياطات الموجودة في قطاع الطاقة بغية التوصل على المدى القصير إلى رفع نسبتها إلى %40، ووجه في هذا الإطار بوقف استيراد الوقود والمنتوجات المكررة قبل الثلاثي الأول من سنة 2021.

من جهة أخرى تم اتخاذ عدة قررات أخرى تخص قطاع الطاقة منها تحويل إنجاز مدينة حاسي مسعود إلى وزارة السكن، وضع المعهد الجزائري للبترول تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

فيما يخاص شركة سوناطراك، دعا الرئيس إلى تقييم ممتلكاتها، وخفض عدد مكاتبها بالخارج، إضافة إلى وخفض مناصب المسؤولية التي لا ترتبط بأداء ومردودية الشركة، والانتقال من تسيير ولى عهده إلى محاسبة تحليلية سليمة.