وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس الأحد، تعليمات إلى وزير الصناعة قصد إعداد دفتر شروط استيراد السيارات الجديدة قبل 22 جويلية الحالي.

وشدد الرئيس على ضرورة أن يحتوي دفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات الجديدة، على إقامة شبكة للخدمة بعد البيع عبر كافة التراب الوطني، ويتولى تسييرها مهنيون من القطاع.

في نفس السياق، طالب الرئيس بإعداد دفاتر شروط كل من قطاع صناعة السيارات، الصناعات الكهرومنزلية، إنتاج قطع الغيار واستيراد المصانع المستعملة قبل 22 جويلية كذلك.