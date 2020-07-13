أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، أن قوات خاصة مشتركة تابعة للاتحاد الأوروبي سيتم نشرها في مالي الأربعاء.

وقالت بارلي أمس في تصريح لصحيفة "لا كروا" إن المجموعة الأولى من هذه القوة ستضم نحو مئة جندي فرنسي وإستوني، في حين ستنشر كتيبة ثانية تضم نحو 60 جنديا من التشيك في أكتوبر.

كما سينضم إلى تلك القوات نحو 150 جنديا سويديا في جانفي 2021. وأفادت وزيرة الدفاع الفرنسية في تصريحها بأن "إيطاليا أعربت للتو عن رغبتها بالانضمام إلينا".

وبموجب إحصاءات الأمم المتحدة فقد بلغ عدد ضحايا العنف في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، أربعة آلاف شخص على الأقل في عام 2019. وتشهد منطقة الساحل الإفريقي بأكملها هجمات متزايدة تشنّها مجموعات مسلحة، على الرغم من نشر نحو 5100 عسكري فرنسي.