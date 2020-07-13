يشرف اليوم الاثنين، إبراهيم بومزار، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية رفقة شوقي عاشق يوسف، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على التوقيع على الاتفاقية بين من مؤسسة بريد الجزائر و الصندوق الوطني للتقاعد.

وحسب بيان وزارة البريد، فان الاتفاقية تهدف لوضع رزنامة جديدة تسمح بتقديم تواريخ صب المعاشات وتوزيعها على عدة أيام، وكذلك التنظيم الأمثل لعمليات توافد المتقاعدين على المكاتب البريدية لسحب معاشاتهم، وكذا توفير أقصى حماية لهذه الفئة لاسيما في ظل تفشي الوباء العالمي كوفيد-19.