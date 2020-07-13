أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الإثنين، أن الاستيراد كسر الاقتصاد الوطني.

وأضاف الوزير الأول خلال زيارة عمل إلى ولاية سيدي بلعباس أن الجزائر ستدعم المستثمرين الحقيقيين.

كما أكد جراد دعم الدولة للصناعة التحويلية عبر كامل تراب الوطن، مضيفا أن الجزائر تمتلك الكثير من الخيرات ما يمكنها من تقليص الاعتماد على الريع البترولي.

وشرع الوزير الأول، اليوم الاثنين في زيارة عمل لولاية سيدي بلعباس يتفقد خلالها مشاريع اقتصادية واجتماعية مدرجة ضمن إطار البرنامج التنموي لهذه الولاية و يشرف أيضا على توزيع سكنات في مختلف الصيغ.