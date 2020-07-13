استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين، بقصر قرطاج وزير الخارجية صبري بوقادوم الذي جاء محملا برسالة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية فقد كان اللقاء "مناسبة للتطرق إلى الوضع في المنطقة وخاصة في الشقيقة ليبيا، ولتجديد التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق الموجود بين تونس والجزائر على جميع المستويات من أجل مساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز المحنة التي تمر بها بلادهم عبر وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار".

وقال الوزير صبري بوقادوم أنه سجل بارتياح التطابق الكبير لموقف البلدين إزاء الأزمة في ليبيا وعزمهما على العمل معا من أجل تجاوز الانسداد الحاصل حاليا، باعتبار أن القضية الليبية مسألة أمن وطني بالنسبة إلى البلدين وأن المساهمة في معالجتها واجب يقتضيه المصير المشترك وحسن الجوار.

من جهة اخرى أكد نفس البيان أن اللقاء مثل "فرصة لبحث سبل تعزيز العلاقات المتميزة التي تجمع بين تونس والجزائر في كافة المجالات والتي ينتظر أن تعرف دفعا جديدا بمناسبة زيارة الدولة التي سيؤديها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تونس في الفترة المقبلة".