أشرف الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الاثنين، على مراسم حفل التنصيب الرسمي للواء عمر تلمساني، قائدا للناحية العسكرية الرابعة بورڨلة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد قام الفريق شنقريحة بتنصيب قائد الناحية العسكرية الرابعة، باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون.

وتم تنصيب اللواء عمر تلمساني، قائدا للناحية العسكرية الرابعة بورڨلة، خلفا للمرحوم اللواء حسان علايمية الذي وافته المنية قبل أيام قليلة.

وجاء في كلمة الفريق شنقريحة خلال التنصيب "باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 09 يوليو 2020، أنصب رسميا اللواء عمر تلمساني قائدا للناحية العسكرية الرابعة خلفا للمرحوم اللواء حسان علايمية، وعليه، آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة، والله الموفق".