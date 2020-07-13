أعلن وزير الخارجية التونسي نور الدين الري عن زيارة دولة مرتقبة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تونس ، لكنه لم يكشف عن تاريخ محدد لهذه الزيارة التي كان مفترض أن تتم في 16 مارس الماضي لكنها تأجلت بسبب الأزمة الوبائية.

وقال الري في ندوة صحفية مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم الذي يزور تونس الإثنين 13 جويلية 2020 أن زيارة بوقادوم إلى تونس تأتي في إطار التحضير للزيارة المرتقبة لرئيس دولته إلى تونس وأيضا في إطار التحضير للجنة العليا المشتركة التي ستنعقد في الجزائر خلال الفترة القادمة.

واستقبل الرئيس التونسي قيس سعيد صباح وزير الشؤون الخارجية الجزائري الذي سلمه رسالة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.