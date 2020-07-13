تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، تبادل خلاله الرئيسان المعلومات حول جهود البلدين في مكافحة جائحة کورونا واستعرضا العلاقات الثنائية المتميزة، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، صباح اليوم، اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، رئيس فيدرالية روسيا، تبادل خلاله الرئيسان المعلومات حول جهود بلديهما في مكافحة جائحة کورونا واستعرضا العلاقات الثنائية المتميزة، فاتفقا على العمل من أجل توسيعها وتعميقها في كل المجالات".

وأضاف البيان ،أنه وبهذه المناسبة "جدد الرئيس الروسي دعوته لزيارة روسيا إلى رئيس الجمهورية الذي قبلها شاكرا على أن يحدد تاريخها لاحقا". كما "تطرق الطرفان على الصعيد الدولي، إلى دور منظمة الدول المصدرة للبترول التي ترأس الجزائر دورتها الوزارية الحالية".

وقد أشاد رئيس الجمهورية في هذا الصدد بـ"الدور الذي تلعبه روسيا، بصفتها العضو خارج المنظمة، من أجل الحفاظ على استقرار أسعار المحروقات"، واتفق الجانبان على "ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق بين سائر أعضاء المنظمة وشركائها من أجل الحفاظ على استقرار السوق النفطية العالمية".

وبشأن التطورات الجارية في ليبيا، قرر الرئيسان "تكثيف التشاور الدائم لتسهيل إحلال السلم والأمن في هذا البلد الشقيق في إطار حل سياسي يضمن وحدة ليبيا الترابية وسيادتها الوطنية".