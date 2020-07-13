كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد، 3 مخابئ للجماعات الإرهابية وقنبلة تقليدية الصنع، خلال عمليات بحث وتمشيط بالمدية وبومرداس، حسبما أورده اليوم الإثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف ذات البيان، أن مفرزة أخرى للجيش عثرت على مسدسين آليين وكمية من الذخيرة بالجلفة.

كما أوقفت مفرزة مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني ببريكة في باتنة، 3 تجار مخدرات، وحجزت 50000 قرص مهلوس ومبلغ مالي يقدر بـ20 مليون سنتيم، فيما حجزت مفرزة أخرى للجيش، بالتنسيق مع مصالح الجمارك، مركبتين رباعيتي الدفع محملتين بـ55860 قرص مهلوس و40000 علبة سجائر، بورڨلة.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش، 43 شخصا، بكل من جانت وتمنراست، وضبطت 52 مولدا كهربائيا و42 مطرقة ضغط وجهازي كشف عن المعادن، ومعدات مختلفة تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، فيما أحبط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية، لـ7 أشخاص، كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بعنابة.