اختير الدولي الجزائري ونجم برينتفورد الإنجليزي، سعيد بن رحمة، أفضل لاعب في الجولة 43 من بطولة القسم الأول "شامبيون شيب"، وذلك حسب تشكيلة الأسبوع التي وضعها موقع "هوسكورد" المتخصص في الإحصائيات.

ونال بن رحمة أعلى تنقيط بـ: 7.5 في التشكيلة المثالية، بفضل الثنائية التي وقعها على حساب شباك ديربي كاونتي، مساهما في فوز ناديه على ملعب هذا الأخير بـ(3-1).

وإلى جانب اللاعب الجزائري، عرفت التشكيلة تواجد لاعبين آخرين من برينتفورد وهما المهاجم واتكينس (7.3) والمدافع بينوك (7.2).

كما ارتقى ابن عين تيموشنت في ترتيب هدافي بطولة إلى المرتبة السادسة بمجموع 17 هدفا.

وبات هداف برينتفورد يقدم عروضا قوية بتوقيعه لـ7 أهداف خلال الأربع مباريات الأخيرة، كما يتنافس على اقتطاع ورقة الصعود إلى البطولة الممتازة قبل ثلاث جولات عن نهاية الموسم.

ويحتل برينتفورد المركز الثالث برصيد 78 نقطة، وراء المتصدر ليدز يونايتد (81ن) وملاحقه ويست برومويتش ألبيون (80 ن).

ومعلوم أن صاحبي المركزين الأول والثاني يصعدان مباشرة إلى البطولة الممتازة، في حين تلعب الأندية التي تحتل المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس دورة "البلاي أوف" من أجل الصعود للقسم الممتاز.

وبفضل تألقه في بطولة "الشامبيون شيب" الانجليزية وتقديم العروض المميزة، يسيل بن رحمة (25 سنة)، الذي ينتهي عقده مع ناديه في 2022، لعاب أكبر الأندية الانجليزية والتي باتت تتصارع من أجل خطفه خلال "الميركاتو" الصيفي المقبل، على غرار أرسنال، تشيلسي ومانشستر يونايتد.