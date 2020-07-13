حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، من أن أزمة فيروس كورونا قد تسوء “أكثر فأكثر” إذا لم تلتزم الدول بالتدابير الإحترازية.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي "دعوني أكون صريحا، الكثير من البلدان تسير في الاتجاه الخاطئ، ولا يزال الفيروس عدوا لنا".

وأضاف "إذا لم يتم اتباع الأساسيات، فإن الاتجاه الوحيد الذي سيتبعه هذا الوباء هو أن يسوء أكثر فأكثر ولا يجب أن تسير الأمور على هذا النحو".

ووفقا لإحصائيات وكالة رويترز، فإن حالات الإصابة بالفيروس تجاوزت 13 مليونا في العالم، فيما توفي أكثر من نصف مليون شخص جراء العدوى.