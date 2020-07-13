غمرت سيول الأمطار الرعدية، التي تساقطت بـعد ظهر اليوم الاثنين، عشرات المساكن وتسبـبـت في خسائر مادية للفلاحين وتعطيل حركة المرور بـبـلدية طامزة بـولاية خنشلة.



وقد تم تسجيل تسرب لسيول الأمطار داخل عشرات المنازل بـحي 30 سكنا بـبـلدية بـذات الجماعة المحلية بـسبـبـ انسداد البـالوعات والمجاري المائية، في الوقت الذي لم يتم تسجيل خسائر بـشرية، حسبـ ما أكدته مصالح الحماية المدنية.



وقام سكان هذا الحي بـرفقة عناصر الحماية المدنية بـتصريف المياه من داخل المساكن المتضررة والعمل على تصريف المياه الراكدة عبـر الشوارع الرئيسية للبـلدية لتسهيل حركة المرور بـالنسبـة للراجلين و المركبـات.



كما تسبـب سوء الأحوال الجوية وتساقط كميات معتبـرة من الأمطار بـذات البـلدية في تجمع كميات كبـيرة من المياه بـالشوارع الرئيسية والفرعية والملعبـ البـلدي لمدينة طامزة، الذي غطت تماما الأمطار المتساقطة أرضية ميدانه.



وتم تسجيل خسائر كبـيرة في المحاصيل الزراعية بـالمستثمرات الفلاحية عبـر إقليم هذه البـلدية التي تشتهر بـالأشجار المثمرة بـسبـبـ التساقط الكثيف لحبـات البـرد.



وقد تنقل والي خنشلة، علي بـوزيدي، مرفوقا بـكل من مدير الموارد المائية ورئيس المجلس الشعبـي لهذه البـلدية إلى حي 30 سكنا بـبـلدية طامزة، حيث استمع لانشغالات السكان وأعطى أوامر لاتخاذ إجراءات استعجالية للشروع في أشغال مشروع حماية هذه الجماعة المحلية من خطر الفيضانات.



