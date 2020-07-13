أفادت مصادر من وزارة الشّؤون الدّينية والأوقاف، أنّ اللجنة الوطنية للفتوى ستجتمع يوم غد بمقر الوزارة لإقرار الإجراءات الواجب اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا المستجد في عيد الأضحى المبارك، تكملة للاجتماع التنسيقي اليوم مع أعضاء اللجنة العلمية لرصد وتفشي وباء كورونا.



وانتهت مساء اليوم، جلسة تنسيق وتشاور بين اللجنة الوطنية للفتوى واللجنة العلمية لرصد وتفشي وباء كورونا بحضور رئيسها البروفيسور جمال فورار، دون الكشف عن فحوى الاجتماع.



وكانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أعلنت اليوم، في بيان لها عبر شبكة التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، أنّ هذه الجلسة ستٌخصّص لإتمام مناقشة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا الواجب اتخاذها ونحن نستقبل عيد الأضحى المبارك.