أكد الدكتور صالح لعور عبد الحميد رئيس النقابة الوطنية للأطباء العامين ورئيس الجمعية الوطنية للتكوين المتواصل اليوم الثلاثاء ، على خطورة الوضع الصحي الحالي في البلاد مع تسجيل الارتفاع المفاجئ في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وأرجع السبب في ذلك الى الرفع الجزئي للحجر في 14 جوان الماضي.

وقال صالح لعور عبد الحميد، عند نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أنه يجب التفكير في مواجهة انتشار الوباء من خلال تظافر جهود جميع القطاعات المعنية، على غرار قطاعات الداخلية، البيئة، التربية، الاتصال وإشراك جميع الفاعلين من مثقفين وفنانين وأئمة و"ليس الاقتصار فقط على قطاع الصحة، مع التفكير في الحلول الملائمة ووضع استراتيجية للحد من انتشار الوباء".

وشدد ضيف الإذاعة، على التحضير للمرحلة المقبلة، من خلال تكثيف عمليات الكشف عن الفيروس، وتوفير أجهزة الكشف ومجانية الاختبارات وتوفير الكمامات وتوزيعها مجانا على أكبر نطاق ممكن، مع الاعتماد على الأطباء العامين كرأس حربة في التصدي للوباء.

وحث المواطن على تحمل المسؤولية في هذه الظروف، وذلك بإتباع شروط الوقاية والنظافة، مثل غسل اليدين والتباعد الاجتماعي وكذلك "تفادي الوقوع في فخ الدعاية المغرضة والأخبار الكاذبة، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي التي غالبا ماتكون معول هدم تستعمل لأغراض مشبوهة لهذا يجب التأكد دائما من مصادر الأخبار ومصداقيتها".