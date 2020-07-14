كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم، أن حجم الديون التي تقع على عاتق أندية الرابطة الأولى والثانية، تجاه لاعبيها ومدربيها، يقارب 611 مليون دج.

وأظهر التقرير الذي أعدته الغرفة الوطنية لتسوية النزاعات، والذي نشره الإتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، حول الوضعية العامة حتى تاريخ 25 جوان الماضي، أن 23 فريقا محترفا من أصل 32 يعانون من الديون، ومن هذه الأندية سبعة تنتمي للرابطة الأولى، بينما تعاني جميع الأندية الـ 16 المنتمية لرابطة الثانية من الديون.

ويصل حجم ديون أندية الرابطة الأولى السبعة إلى 223 مليون دج، فيما قدرت ديون أندية الرابطة الثانية بـ 340 مليون دج، وبسبب هذه الديون، تقرر منع ثلاثة أندية من الرابطة الأولى، و11 ناديا من الرابطة الثانية، من إجراء تعاقدات جديدة، كما كشف تقرير لجنة تسوية النزاعات، أن هناك 10 أندية كانت تلعب في الرابطة الثانية، وسقطت إلى القسم الوطني الثاني هواة، وصلت ديونها ما يقارب 239 مليون دج. وبلغت الديون المستحقة للمدربين 48 مليون دج، تتحمل أندية الدرجة الثانية لوحدها ما قيمة 42 مليون دج.